شاہ رخ خان کے مداحوں کی طرف سے سوشل میڈیا پر اکشے کمار کی ٹرولنگ

ممبئی: بالی وڈ کنگ شاہ رخ خان کے مداحوں کی طرف سے سوشل میڈیا پر اکشے کمار کی شدید ٹرولنگ جاری ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق ایکشن اداکار اکشے کمار کے خلاف ٹرولنگ کا آغاز سینما میں ’جوان‘ کی اسکریننگ کے دوران ان کا کا اشتہار چلانے پر ہوا۔

سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں دیکھا جاسکتا ہے کہ ’جوان‘ فلم کے درمیان جب اکشے کمار کا اشتہار چلتا ہے تو کنگ خان کے مداح غصے میں آجاتے ہیں۔

In a show of #Jawan, audience got furious as soon as theatre played one ad of #AkshayKumar

Audience can spend thousands of rupees to watch #ShahRukhKhan but they can’t tolerate Akshay Kumar even for free! pic.twitter.com/6S6z1MC0tj

— 🔥 (@iWorshipSRK) September 20, 2023