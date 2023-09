ریچھ کا پکنک مناتے خاندان کے دستر خوان پر دھاوا، مفت کی دعوت اُڑا لی

نیو میکسیو: جنگل کے قریب پکنک مناتے خاندان کا بن بلائے مہمان سے واسطہ پڑ گیا۔

میکسیکو کے شمالی علاقے میں جانوروں کے لیے بنائے گئی قدرتی پناہ گاہ میں پکنک مناتا ہوا خاندان اس وقت خوفزدہ ہوگیا جب اچانک ایک کالا ریچھ ان کے دسترخوان پر آ گیا۔

This Mexican family froze in silence as a hungry black bear joined their picnic in a northern Mexican nature reserve 🐻👇 pic.twitter.com/gKgvoj1Uw4

