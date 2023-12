آسٹریلوی کنڈیشنز میں سخت چیلنج کیلیے تیار ہیں، سرفراز احمد

کینبرا: وکٹ کیپر بیٹر سرفراز احمد کا کہنا ہے کہ آسٹریلوی کنڈیشنز میں سخت چیلنج کیلیے تیار ہیں اور سیریز کی تیاری کے لیے 4 روزہ میچ بہت اہمیت رکھتا ہے۔

کینبرا میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سرفراز احمد نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ پریکٹس میچ سے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ آسٹریلیا ایک ٹاپ ٹیم ہے، کنڈیشنز بھی مشکل ہیں مگر ٹیسٹ سیریز میں کینگروز کا اچھا مقابلہ کریں گے۔

انہوں نے کہا کہ بابر اعظم، عبداللہ شفیق، سعود شکیل اور سلمان علی آغا سے عمدہ کارکردگی کی امیدیں وابستہ ہیں جبکہ بولنگ میں شاہین شاہ اور حسن علی شاندار کارکردگی دکھانے کے اہل ہیں۔ میر حمزہ، خرم شہزاد اور فہیم اشرف بھی ڈومیسٹک میں پرفارم کرتے ہوئے آئے ہیں۔

Sarfaraz Ahmed ️ “Pakistan is a well settled team if we beat Australia in this tour it wouldn’t be a upset” pic.twitter.com/S4mj227Z3V

