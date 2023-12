جونئیر ہاکی ورلڈکپ؛ قومی ٹیم نے نیوزی لینڈ کو ہرادیا

جونئیر ہاکی ورلڈکپ میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو 0-4 سے شکست دیدی۔

ملائشیا کے شہر کوالمپور میں کھیلے جانے والے جونیئر ہاکی ورلڈکپ کے دوسرے میچ میں پاکستان کے ارشد لیاقت نے شاندار ہیٹرک اسکور کی جبکہ کپتان حنان شاہد نے 32 ویں منٹ میں ایک گول اسکور کیا۔

گزشتہ روز پاکستان نے نیدرلینڈ کے خلاف جارحانہ کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے میچ 3-3 گولز ڈرا کیا تھا۔

مزید پڑھیں: جونئیر ہاکی ورلڈکپ؛ پاکستان اور نیدرلینڈز کا میچ ڈرا ہوگیا

نیوزی لیںڈ کے خلاف فتح کے ساتھ ہی پاکستان جونئیر ہاکی ورلڈکپ میں اگلے مرحلے کیلئے کوالیفائی کرنے کی دوڑ میں شامل ہوگیا ہے۔

واضح رہے کہ قومی ٹیم ایونٹ میں اپنا آخری گروپ میچ بیلجئم کے خلاف 9 دسمبر کو کھیلے گی۔

A hat-trick by Arshad Liaqat and a goal by captain Abdul Hanan Shahid helped Pakistan beat New Zealand 4-0 in their second match of Junior Hockey World Cup in Malaysia #JWCMalaysia2023 #HockeyTwitter pic.twitter.com/Exp6bKvqbf

— Muneeb Farrukh (@Muneeb313_) December 7, 2023