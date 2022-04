کپتان نے ماسٹر اسٹروک کھیل کر تحریک عدم اعتماد کو کچل دیا، وقار یونس

As always Proud of you Skipper💪🏿. What a Master stroke @ImranKhanPTI @PTIofficial #NoConfidenceMotion Crushed. #GameChanger #BornLeader #PakistanZindabad🇵🇰 pic.twitter.com/qE00vvXLAw

— Waqar Younis (@waqyounis99) April 3, 2022