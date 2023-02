باہوبلی اسٹار پربھاس اور کریتی سینن نے منگنی کرلی؟

ممبئی: سوشل میڈیا پر افواہیں گرد ش کر رہی ہیں کہ باہوبلی اسٹار پربھاس اور کریتی سینن آئندہ ہفتے منگنی کرنے والے ہیں۔

بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق پچھلے کچھ دنوں سے یہ قیاس آرائیاں کی جارہی تھیں کہ ساؤتھ انڈین فلموں کے سُپر اسٹار پربھاس اپنی ساتھی اداکارہ کریتی سینن سے جلد منگنی کرنے لیں گے جو پہلی مرتبہ اب کے ساتھ نئی فلم ’آدی پورش‘ میں جلوہ گر ہوئی ہیں۔

کچھ دن قبل ایک رئیلٹی شو میں ورون دھون نے بھی کریتی اور پربھاس کے درمیان جاری تعلقات کی طرف اشارہ کر کے ان افواہوں کو ہوا دی تھی کہ پربھاس اور کریتی سینن کافی عرصے سے ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں اور اب انہوں نے اپنے تعلقات کو اگلی سطح پر لے جانے کا فیصلہ کیا۔

BREAKING NEWS: #KritiSanon & #Prabhas will get engaged next week in Maldives 🇲🇻!! So Happy for them.

— Umair Sandhu (@UmairSandu) February 5, 2023