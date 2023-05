آئرن مین سے متعلقہ اشیاء رکھنے والے مداح نے ریکارڈ بنا دیا

لِیما: جنوبی امریکا کے ملک پیرو سے تعلق رکھنے والے ایک مارول مداح نے آئرن مین سے متعلقہ 1548 یادگاریں جمع کر کے گینیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کرلیا۔

میگوئل آندریز زیویئر نے گینیز ورلڈ ریکارڈز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے 2007 میں آئرن مین سے متعلقہ پہلی چیز ایک سیکنڈ ہینڈ ایکشن فیگر حاصل کی تھی اور اس سے اگلے سال ریلیز ہونے والی آئرن مین کی فلم نے انہیں اور چیزیں جمع کرنے کی جانب راغب کیا۔

زیویئر کے ذخیرے میں فی الوقت 1548 اشیاء موجود ہیں جن میں ایکشن فیگر، مجسمے، کتابیں، ڈی وی ڈی، کپڑے کی اشیاء، بیک پیک اور دیگر شامل ہیں۔

Fair to say Miguel is a pretty big Iron Man fan…

He has over 1,500 items relating to the famous Marvel superhero 😱 pic.twitter.com/I5E6J8h6Zp

— Guinness World Records (@GWR) April 26, 2023