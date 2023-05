انوشکا شرما کانز فلم فیسٹیول میں ڈیبیو کیلئے تیار

ممبئی: بالی وڈ اداکارہ انوشکا شرما اور ہالی وڈ کی کیٹ ونسلیٹ رواں برس کانز فلم فیسٹیول میں شوبز خواتین کی نمائندگی کریں گی۔

2022 میں بھارتی اداکارہ دیپیکا پڈوکون کانز فلم فیسٹیول کا حصہ بنی تھیں، انہیں جیوری کا حصہ بنایا گیا جبکہ اسکریننگ سمیت مختلف پینل سیشن میں دیپیکا نے حصہ لیا تھا۔

بھارت میں فرانس کے سفیر ایمانوئیل لینین نے ایک ٹویٹ کی ہے جس میں انہوں نے ویرات کوہلی اور انوشکا شرما کے ساتھ اپنی تصویر شیئر کی ہے۔

A pleasure meeting @imVkohli and @AnushkaSharma!

I wished Virat & #TeamIndia all the best for the upcoming tournaments, and discussed Anushka’s trip to #CannesFilmFestival.🏏 🎞️ pic.twitter.com/ex5zfzo1oZ

— Emmanuel Lenain (@E_Lenain) May 4, 2023