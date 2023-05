بابر اعظم ون ڈے میں تیز ترین 5 ہزار رنز بنانے والے بلے باز بن گئے

کراچی: قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم ون ڈے کرکٹ میں تیز ترین 5000 رنز بنانے والے بلے باز بن گئے۔

قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے یہ اعزاز کراچی میں نیوزی لینڈ کے خلاف ہونے والے چوتھے ون ڈے میچ میں حاصل کیا۔

Babar Azam becomes the first batter to score 5000 ODI runs under 100 innings

King for a reason 👑 #PAKvNZ #BabarAzam pic.twitter.com/aWtgNWGuRi

— Cricket Pakistan (@cricketpakcompk) May 5, 2023