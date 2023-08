سیما حیدر کی فلم کا آڈیشن دینے کی ویڈیو سامنے آگئی

نوئیڈا: پاکستان سے بھارت فرار ہونے والی سیما حیدر کی فلم کا آڈیشن دینے کی ویڈیو سامنے آگئی۔

سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں سیما حیدر کو میل ایکٹر کے ساتھ سین ریکارڈ کراتے دیکھا جاسکتا ہے جس میں وہ دونوں فون پر بات کررہے ہیں۔

فلم کے ڈائیلاگ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں مذہب اور سرحد کو ’’پیار‘‘ کرنے والوں کے درمیان دیوار قرار دیکر پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔

فلم کے سین میں سیما حیدر کہتی ہے کہ ’’میں نے تم سے سچا پیار کیا ہے، یہ مذہب اور سرحد کی دیوار ہمیں الگ نہیں کرسکتی، بس مجھے اپنے بچوں کی فکر ہے‘‘۔

جس پر سچن کا کردار ادا کرنے والا اداکار سیما کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ’’وہ صرف تمہارے نہیں میرے بھی بچے ہیں، تم بس غلام حیدر کی غلامی سے نکلو اب اور انتظار نہیں ہوتا‘‘۔ آخر میں سچن جے شری رام کہتا ہے جسے سیما بھی دہراتی ہے۔

A Noida based film-maker is making a movie on Seema Haider and Sachin's lover story. pic.twitter.com/RLv8CAIgs2

— Shafaque Alam (@shafaquealamTOI) August 10, 2023