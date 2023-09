امریکی پارک کی جھیل میں مگرمچھ کی اچانک آمد نے لوگوں کی چیخیں نکال دیں

ہیوسٹن، ٹیکساس: امریکا کے ایک پارک کی جھیل میں مگرمچھ کی اچانک آمد نے لوگوں کی چیخیں نکال دیں۔

امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں واقع ہنٹس ول اسٹیٹ پارک کی جھیل میں مگرمچھ کی اچانک آمد نے لوگوں میں کھلبلی مچا دی۔

سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ مگرمچھ کا ہدف جھیل میں تیراکی کرنے والے بچے تھے۔ موقع پر موجود لوگوں نے مگر مچھ کے سامنے آنے پر جھیل میں نہاتے بچوں کے باہر نکلنے میں مدد دی۔

LATER, GATOR: Frightening moments for families visiting Huntsville State Park in Texas as an alligator appears to take aim at a group of children swimming in a lake.

No one was injured. There are signs posted near the lake warning of alligators. https://t.co/WWPwoxpOMt pic.twitter.com/x52sMAk0IP

— ABC News (@ABC) September 14, 2023