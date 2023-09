نجم سیٹھی پاکستان ٹیم کی حمایت میں سامنے آگئے

پی سی بی کے سابق چیئرمین نجم سیٹھی پاکستان کرکٹ ٹیم کی حمایت میں سامنے آگئے۔

ایشیا کپ میں بھارت سے بدترین شکست اور بعد ازاں سری لنکا جیسی کمزور ٹیم سے میچ ہارکر ٹورنامنٹ سے باہر ہونے والی قومی ٹیم کی کاکردگی پر جہاں ایک طرف کرکٹ شائقین کی جانب سے کڑی تنقید کی جارہی ہے وہیں سابق چیئرمین پی سی بی قومی ٹیم کی حمایت میں سامنے آگئے۔

نجم سیٹھی نے اپنے ایکس پیغام میں لکھا کہ سوشل میڈیا پر پاکستان ٹیم سے متعلق بہت سی منفی باتیں کی جارہی ہیں، کرکٹرز اور ٹیم مینجمنٹ کو مورد الزام ٹہرایا جارہا ہے لیکن بابر، شاداب، شاہین، فخر، رضوان اور نسیم شاہ وغیرہ چیمپئن کرکٹرز ہیں۔

نجم سیٹھی کا مزید کہنا تھا کہ ان کھلاڑیوں کو سپورٹ کرنے وال ٹیم مینجمنٹ بہت قابل ہے۔ آؤ پاکستانیوں اپنی ٹیم کے پیچھے کھڑے ہوں، منفیت نہ پھیلائیں۔

Plenty of angry talk on social media about PAK Team – groupings etc – blaming cricketers and team management staff. But

Babar, Shadab, Shaheen, Fakhar, Rizwan, Naseem, et al are champion cricketers. They have a very able team management to support them.

Come On, Pakistanis!…

— Najam Sethi (@najamsethi) September 16, 2023