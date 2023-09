ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان شدید مشکلات کا شکار ہے، وزیراعظم

نیویارک: نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان شدید مشکلات کا شکار ہے۔

اقوام متحدہ کےصدردفترمیں ماحولیاتی تبدیلیوں کےحوالےسے اجلاس لیڈرزڈائیلاگ میں اظہار خیال کرتے ہوئے نگران وزیراعظم انوار الحق کا کہنا تھا کہ ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹنا پاکستان کی ترجیحات میں شامل ہے۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان نےدریائےسندھ کےحوالےسے منصوبےکا آغازکیا،ارلی وارننگ نظام سےمتعلق بھی منصوبہ بندی کی،2030تک پاکستان 60 فیصد متبادل توانائی کےذرائع استعمال کرے گا۔

Had a constructive dialogue with Ms. Kristalina Georgieva, Managing Director of the IMF, at the #UNGA78, that emphasized extending our mutual commitment towards bolstering economic stability and growth in Pakistan. pic.twitter.com/u8kJX8Eqga

