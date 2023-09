محمد حفیظ پی سی بی ٹیکنیکل کمیٹی سے مستعفی

سابق کپتان محمد حفیظ نے ورلڈ کپ اسکواڈ کے اعلان سے ایک روز قبل پی سی بی کی ٹیکنیکل کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا۔

سابق کپتان محمد حفیظ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ’ایکس‘ پر کیے گئے ٹویٹ میں کہا کہ انہوں نے بطور اعزازی رکن اپنی خدمات سرانجام دیں۔ موقع فراہم کرنے پر وہ چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔

محمد حفیظ نے مزید لکھا کہ ’’جب بھی ذکاء اشرف کو پاکستان کرکٹ کے لیے میری دیانتدارانہ تجاویز کی ضرورت ہوگی تو میں ہمیشہ حاضر ہوں۔ پاکستان کرکٹ کے لیے میری نیک خواہشات، پاکستان زندہ باد‘‘۔

I decided to leave Pakistan cricket technical committee. I served as honorary member. I would like to thank Zaka Ashraf sb for giving me this opportunity. I m always available whenever Zaka Ashraf sb need my honest suggestions for Pakistan cricket. My best wishes for Pakistan…

