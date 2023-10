بھارت میں کرکٹ ورلڈ کپ کے ناقص انتظامات سے شائقین پریشان

بھارت میں کرکٹ ورلڈ کپ کے دوران بد انتظامی اور ناقص انتظامات کا سلسلہ نہ رک سکا۔

بھارت میں ورلڈ کپ کے انتظامات کو لیکر ہر روز ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوجاتا ہے جس نے عالمی میگا ایونٹ کے خوش اسلوبی سے انعقاد کو خطرے میں ڈال رکھا ہے۔

منگل کو اوپل حیدرآباد میں پاکستان اور آسٹریلیا کے وارم اپ میچ کے موقع پر راجیو گاندھی کرکٹ اسٹیڈیم کی نشستوں کی تصاویر سوشل میڈیا پر سامنے آئی ہیں جو گندی ہونے کی وجہ سے تماشائیوں کے بیٹھنے کے قابل نہیں۔

اسٹار اسپورٹس سے وابستہ کرکٹ تجزیہ کار وینکاٹیش نے ٹوئٹر پر یہ تصاویر شیئر کی ہیں جس نے اسٹیڈیم میں صفائی کے ناقص انتظامات کی قلعی کھول دی۔ انہوں نے لکھا کہ اوپل اسٹیڈیم میں کچھ نہیں بدلا نہ ہی تماشائیوں کے آرام کا خیال رکھا گیا۔

This is for those, who said I had posted an old or fake pic. I’m very present at the ground. pic.twitter.com/klMfNCM6VM

— C.VENKATESH (@C4CRICVENKATESH) October 3, 2023