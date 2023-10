کندھے کی کامیاب سرجری کے بعد نسیم شاہ کا پہلا ویڈیو بیان

لندن میں کندھے کی کامیاب سرجری کے بعد پاکستان ٹیم کے فاسٹ بولر نسیم شاہ کا پہلا ویڈیو بیان سامنے آگیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری ویڈیو بیان میں نسیم شاہ نے شائقین کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ سب سے گزارش ہے کہ خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔

Alhamdulillah, I’m recovering well. Your prayers and well wishes have been my strength. Thank you all for your support. 🙏 pic.twitter.com/1oQUgU2KdT

— Naseem Shah (@iNaseemShah) October 4, 2023