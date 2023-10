بھارت میں برفیلی جھیل پھٹنے سے 22 فوجیوں سمیت 120 افراد بہہ گئے؛14 ہلاک

نئی دہلی: بھارتی ریاست سکم میں مسلسل ہونے والی بارشوں کے نتیجے میں برفانی جھیل پھٹ گئی اور یخ بختہ سیلابی ریلا رہائشی علاقے میں داخل ہوکر 100 سے زائد افراد کو بہا لے گیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست سکم کے علاقے موگوتھانگ میں اونچائی پر بنی برفانی جھیل مسلسل بارشوں کے باعث پھٹ گئی اور تیز رفتار سیلابی ریلے نے اپنے راستے میں آنے والی ہر شے کو تہس نہس کرکے رکھ دیا۔

Sikkim Flash Floods: 14 Dead, 105 Locals Missing

The state has set up 21 relief camps, while Chief Sec VB Pathak requested Centre’s intervention in an emergency meeting to help the 22k+ affected.

Plans are on to airlift a disaster relief team into the region when weather… pic.twitter.com/Z7xgy9Geph

— RT_India (@RT_India_news) October 5, 2023