حماس کے حملوں میں ابتک 300 اسرائیلی ہلاک، ہزار سے زائد زخمی، جھڑپیں جاری

مقبوضہ بیت المقدس: فلسطینی مزاحمتی تنظیم اور غزہ کی حکمراں جماعت حماس کے اچانک بڑے حملے کے نتیجے میں اب تک ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 300 ہوگئی ہے اور 1600 زخمی ہیں جبکہ اسرائیلی فورسز سے جھڑپیں تاحال جاری ہیں۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق کل سے ابتک غزہ سے اسرائیل پر7 ہزار سے زائد راکٹ فائر کیے گئے ہیں، حماس کے مجاہدین نے اسرائیل پر بری، بحری اور فضائی تینوں طرف سے حملہ کیا جو تاریخ کا سب سے بڑا حملہ ہے۔

حماس نے 57 صہیونی فوجیوں کو قیدی بھی بنالیا جبکہ متعدد اسرائیلی فوجی گاڑیوں کو بھی قبضے میں لے لیا اور کئی ٹینکس بھی تباہ کر دیے ہیں۔

اسرائیل نے حملے کے جواب میں غزہ کی پٹی پر کئی عمارتوں اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا، اسرائیلی فضائی حملوں میں اب تک 232 فلسطینی شہید ہوچکے ہیں جبکہ 1700 زخمی ہیں۔

حماس کے فوجی ونگ القسام بریگیڈز کے سربراہ کمانڈر محمد الضیف ’ابو خالد‘ نے آپریشن طوفان الاقصی شروع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملہ اسرائیل کی جانب سے مسجد الاقصیٰ میں مسلسل اشتعال انگیزی اور فلسطینیوں پر مظالم کا جواب ہے۔

The latest on the situation in Israel and Gaza:

➡️Hamas launched a surprise large-scale attack against Israel, which retaliated with air strikes

➡️At least 70 reported dead in Israel

➡️Gaza official death toll at 232

➡️Israel cut power to Gaza Striphttps://t.co/H8UtlqXONf pic.twitter.com/u0aXPkrb0N

— AFP News Agency (@AFP) October 7, 2023