جنوبی افریقا نے ورلڈکپ میں سب سے زیادہ چھکے مارنے کا ریکارڈ بنا لیا

پونے: جنوبی افریقا کی ٹیم نے ورلڈکپ کے 32ویں میچ میں کسی بھی عالمی کپ میں سب سے زیادہ چھکے لگانے کا ریکارڈ اپنے نام کرلیا۔

پونے میں کھیلے جانے والے میچ میں جنوبی افریقا نے نیوزی لینڈ کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کی، ڈی کاک نے 3 چھکوں اور دس چوکوں کی مدد سے 116 گیندوں پر 114 جبکہ وینڈر ڈوسن نے 5 چھکوں اور 9 چوکوں کی مدد سے 118 گیندوں پر 133 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔

Rassie van der Dussen masters the conditions to bring up his second #CWC23 ton @mastercardindia Milestones #NZvSA pic.twitter.com/MtP7ILrSDo

ڈیوڈ ملر نے 4 چھکوں اور دو چوکوں کی مدد سے 30 گیندوں پر 53 رنز کی شاندار اننگز کھیلی اور تیر رفتار نصف سنچری مکمل کی، جبکہ کپتان ٹیمبا باووما، ہین رچ اور ایڈن مکرم نے بھی 1، 1 چھکا لگایا۔

Quinton de Kock is making the #CWC23 his own with yet another hundred to his name @mastercardindia Milestones #NZvSA pic.twitter.com/FS4VmBKULk

— ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) November 1, 2023