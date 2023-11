روپی کور کا اسرائیلی حمایت پر بائیڈن انتظامیہ کی دیوالی تقریب میں شرکت سے انکار

ٹورنٹو: بھارت نژاد کینیڈین شاعرہ اور فنکارہ روپی کور نے اسرائیل کی حمایت پر بائیڈن انتظامیہ کی دیوالی کی تقریب میں شرکت سے انکار کردیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر روپی کور نے لکھا کہ انہیں حیرت ہے کہ فلسطینیوں پر جاری مظالم کی حمایت کے باوجود بائیڈن انتظامیہ دیوالی منارہی ہے۔

انہوں نے مزید لکھا وہ ہر ایسی دعوت کو مسترد کرتی ہیں جس میں عام لوگوں کو بے رحمی سے مارنے والوں کی حمایت کی گئی ہو۔

I received an invite from the Biden administration for a Diwali event being held by the VP on nov 8. I decline any invitation from an institution that supports the collective punishment of a trapped civilian population—50% of whom are children. pic.twitter.com/J3V5om89Se

