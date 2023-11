اسلام آباد یونائیٹڈ نے 9ویں ایڈیشن کے آغاز سے قبل ہیڈ کوچ تبدیل کردیا

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کی معروف فرنچائز اسلام آباد یونائیٹڈ نے 9ویں ایڈیشن کے آغاز سے قبل ہیڈکوچ تبدیل کردیا۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر (ایکس) پر ایک پیغام میں مداحوں کو بتایا کہ نیوزی لینڈ کے سابق کوچ مائیک ہیسن کو ہیڈ کوچ مقرر کردیا، فرنچائز نئے سربراہ کو خوش آمدید کہتی ہے۔

فرنچائز نے مائیک ہیسن کو قومی ٹیم کے سابق آل راؤنڈر اظہر محمود کی جگہ ہیڈکوچ مقرر کیا ہے۔

مزید پڑھیں: پی ایس ایل کی دبئی منتقلی کیلئے بحث میں شدت آگئی

واضح رہے کہ مائیک ہیسن انڈین پریمئیر لیگ (آئی پی ایل) میں رائل چیلنجر بنگلور کی کوچنگ کر چکے ہیں جبکہ نیوزی لینڈ مینز ٹیم کے سابق کوچ بھی رہ چکے ہیں۔

ہیسن کی کوچنگ میں کیوی ٹیم نے 2015 کرکٹ ورلڈکپ کا فائنل کھیلا تھا۔

We’re thrilled to welcome @CoachHesson as our Head Coach for #HBLPSL9.

Welcome to the #ISLUFamily coach.

Looking forward to an epic season ahead!#UnitedWeWin #RedHotSquad pic.twitter.com/ztPesifGZx

— Islamabad United (@IsbUnited) November 8, 2023