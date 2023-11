میلبرن اسٹیڈیم کے ایک اسٹینڈ کو ’’پاکستان بے‘‘ کا نام دیدیا گیا

بگ بیش لیگ (بی بی ایل) کی معروف فرنچائز میلبرن اسٹارز نے اسٹیڈیم کا ایک اسٹینڈ پاکستانی فاسٹ بولر حارث رؤف اور اسامہ میر کے نام سے وقف کردیا۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر (ایکس) پر بگ بیش لیگ کی فرنچائز نے اسٹیڈیم کے ایک اسٹینڈ کو ’’پاکستان بے‘‘ کا نام دیا جائے گا جبکہ رکنیت کو ’ہاؤس آف رؤف‘ سے منسوب کیا جارہا ہے۔

پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز کیلئے میلبرن اسٹارز کے مداح پاکستان بے میں بیٹھ کر میچ سے لطف اندوز ہوسکتے ہیں۔

مزید پڑھیں: پاکستان سے پہلے میچ کو آسٹریلیا نے ’ویسٹ ٹیسٹ‘ کا نام دے دیا

دونوں ٹیموں کے درمیان میلبرن میں ٹیسٹ میچ 26 سے 30 دسمبر تک کھیلا جائے گا۔

دوسری جانب میلبرن اسٹارز نے پاکستانی فاسٹ بالر حارث روف کے نام سے ممبرشپ کا بھی آغاز کردیا جبکہ ایم سی جی کی مخصوص سیٹوں کی فروخت بھی پاکستان بے کے نام سے شروع کردی گئی ہے۔

واضح رہے کہ حارث رؤف اور اسپنر اسامہ میر بگ بیش لیگ میں میلبرن اسٹارز کی نمائندگی کریں گے۔

Join the House of Rauf

To celebrate Haris Rauf’s return to the Stars for #BBL13 we’re launching a Pakistan Stars member bay at our first three MCG games this summer!

Secure your seat in the Level 1 member bay now ⏬ https://t.co/v1GX4jRdTt#SeeYouAtTheG pic.twitter.com/BZE6HpdwFk

— Melbourne Stars (@StarsBBL) November 9, 2023