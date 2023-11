انوشکا شرما اور ویرات کوہلی کی دلچسپ سوال جواب کی ویڈیو وائرل

بالی ووڈ کی معروف اداکارہ انوشکا شرما اور اُن کے شوہر بھارتی کرکٹر ویرات کوہلی کے دلچسپ سوال جواب کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

انوشکا شرما اور ویرات کوہلی کا شمار بھارت کی مقبول ترین جوڑی میں ہوتا ہے، اس جوڑی کے مداح اُن کی پیشہ ورانہ اور ذاتی زندگیوں کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین رہتے ہیں، مداحوں کی اسی بےچینی کو مدنظر رکھتے ہوئے حال ہی میں انوشکا اور کوہلی نے سوال و جواب کا ایک سیشن رکھا۔

اس سیشن میں انوشکا شرما اور ویرات کوہلی نے ایک دوسرے سے دلچسپ سوال پوچھے جس کی ویڈیو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابق ٹوئٹر) پر وائرل ہورہی ہے۔

A must watch Q & A session of Virat Kohli and Anushka Sharma on LIVSPACE.

– A fun chat show…..!!!!!pic.twitter.com/AOKjExT8uN

— Johns. (@CricCrazyJohns) November 10, 2023