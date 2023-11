شاہ رخ خان نے دیوالی پر ’ڈنکی‘ کے دو نئے پوسٹر جاری کردیئے

ممبئی: بالی وڈ کنگ شاہ رخ خان نے دیوالی پر اپنی نئی میگا فلم ’ڈنکی‘ کے دو نئے پوسٹر جاری کردیئے۔

اداکار نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر فلم کے دو نئے پوسٹر جاری کرتے ہوئے لکھا کہ بنا ایسی فیملی کے کیسی ہوگی دیوالی اور کیسا ہوگا نیو ایئر؟

شاہ رخ خان نے مزید لکھا کہ اصلی مزہ ساتھ چلنے، ساتھ رکنے اور ساتھ سیلیبریٹ کرنے میں ہے، ڈنکی کی پوری دنیا ہے یہ الو دے پٹھے۔

Bina aisi family ke, kaise hogi Diwali aur kaisa hoga New Year? Asli maza toh saath chalne, saath rukne, aur saath hi celebrate karne mein hai… Dunki ki poori duniya hai yeh ullu de patthe!

