افغان اوپنر ہندوؤں کے مذہبی تہوار پر سڑک کنارے سوئے افراد کے پاس پہنچ گئے، ویڈیو وائرل

افغان اوپنر رحمان اللہ گرباز نے انسانی ہمدردی کی نئی مثال قائم کردی۔

گزشتہ روز افغان اوپنر رحمان اللہ گرباز کو ہندوؤں کے مذہبی تہوار دیوالی کے موقع پر رات گئے فٹ پاتھ پر سوئے افراد کے پاس دیکھا گیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہورہی ہے۔

انڈین پریمئیر لیگ (آئی پی ایل) کی معروف فرنچائز کولکتہ نائٹ رائیڈرز کی جانب سے افغان اوپنر رحمان اللہ گرباز کی ویڈیو شیئر کی گئی ہے جس میں وہ سڑک کے کنارے سوئے ہوئے افراد کی مدد کررہے ہیں۔

مزید پڑھیں: میکسویل کی اننگز پر بوکھلائے افغان کرکٹرز پاکستانی پلئیرز پر طنز کرنے لگے

سوشل میڈیا پر لوگ انکے عمل کی تعریف کررہے ہیں جبکہ کچھ صارفین نے ویڈیو بنانے پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔

अफगानिस्तान से आया एक फरिश्ता

RJ Love Shah spotted @RGurbaz_21 near his home in Ahmedabad, quietly spreading some love ahead of Diwali, hours before the Afghanistan team returned home after their heartwarming World Cup journey ended on Friday night.

: RJ Love Shah |… pic.twitter.com/TOeUBKwXwh

— KolkataKnightRiders (@KKRiders) November 12, 2023