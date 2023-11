کوہلی کو ورلڈ کپ کیریئر کی پہلی وکٹ مل گئی، انوشکا شرما خوشی سے نہال

بنگلورو: بھارتی لیجنڈ بلے باز ویرات کوہلی نے اپنے ورلڈ کپ کیریئر کی پہلی وکٹ حاصل کرلی۔

بنگلورو کے ایم چنا سوامی اسٹیڈیم میں بھارت اور نیدرلینڈز کے درمیان ورلڈ کپ کے آخری لیگ میچ میں ویرات کوہلی نے بھی بولنگ کرائی۔

میچ کے 25 ویں اوور میں انہوں نے نیدرلینڈز کے کپتان اسکاٹ ایڈروڈز کو وکٹ کیپر کے ایل راہول کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کراکر اپنے ورلڈ کپ کیریئر کی پہلی وکٹ حاصل کرلی۔

اس موقع پر انکی اہلیہ معروف بھارتی اداکارہ انوشکا شرما بھی میچ دیکھنے کیلئے اسٹیڈیم میں موجود تھیں جو اپنے شوہر کو وکٹ ملنے پر خوشی سے نہال نظر آئیں۔

