غزہ مظالم پر خاموشی، فاطمہ بھٹو پاپ فیمنسٹ فنکاروں پر برس پڑیں

لندن: غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جاری ہے اور اب تک گیارہ ہزار سے زائد فلسطینی شہید ہوچکے ہیں جن میں نصف سے زیادہ تعداد بچوں کی ہے۔

میڈیا رپورٹ کے مطابق غزہ کے الشفا اسپتال میں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے دو نومولود جان سے ہاتھ دھو بیٹھے جبکہ 37 نومولود بچوں کی جان سخت خطرے سے دوچار ہے۔

When these pop-feminists speak about “feminism” ask them what they said about this- forever. Let their failure of humanity haunt them so they never speak about women or rights or freedom again. I hope they just wear their dresses and nice shoes and pose for pictures on red… pic.twitter.com/IhFIfryuP5

— fatima bhutto (@fbhutto) November 12, 2023