بابر اعظم نے امام الحق کو ولیمے پر کیا مشورہ دیا؟

لاہور: قومی کرکٹ ٹیم کے اوپنر امام الحق اپنی بیسٹ فرینڈ ڈاکٹر انمول محمود کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھے تو سابق کپتان بابر اعظم نے اپنے دوست کو اہم مشورہ دے دیا۔

گزشتہ روز (26 نومبر کو) لاہور میں امام الحق اور انمول محمود کے ولیمے کی تقریب منعقد کی گئی تھی جس میں سابق کپتان بابر اعظم سمیت دیگر قومی کرکٹرز نے بھی شرکت کی تھی۔

ولیمے کی تقریب کے بعد بابر اعظم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابق ٹوئٹر) پر امام الحق کے ہمراہ لی گئی اپنی تصویر پوسٹ کی۔

Time to open your new innings of life @ImamUlHaq12!

Best of luck in the new journey. May it bring all the happiness in the world.

Please try to spend some time with your friends as well from now. Bhool na jana pic.twitter.com/O4uOiKGeOa

— Babar Azam (@babarazam258) November 26, 2023