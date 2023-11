بھارتی ارب پتی تاجر کی بیٹی کی فضاؤں میں پُر تعیش شادی

دبئی: بھارتی ارب پتی تاجر دلیپ پوپلے کی بیٹی ودھی پوپلے فضاؤں میں شادی کے بندھن میں بندھ گئی۔

دبئی میں مقیم بھارتی ارب پتی تاجر تاجر دلیپ پولے کی بیٹی ودھی پوپلے اور انکے دوست ہردیش سینانی کی شادی غیر روایتی انداز میں گزشتہ جمعہ کو فضاؤں میں انجام پائی جس کیلئے خصوصی طور پر بوئنگ 747 طیارہ تیار کیا گیا تھا۔

شادی کیلئے دلہا دلہن تقریباً 350 مہمانوں کے ہمراہ جہاز میں سوار ہوئے اور دبئی سے عمان تک تین گھنٹے کا سفر کیا۔ پرواز میں ہی دونوں نے زندگی بھر ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کا عہد و پیمان کیا۔

شادی کیلئے دلہن ودھی نے روایتی سرخ لہنگا پہن رکھا تھا جس پر سونے کی بھاری کڑھائی موجود تھی جبکہ دولہا ہردیش نے کریم رنگ کی شیروانی پہن رکھی تھی۔

مہمانوں میں قریبی عزیزوں کے علاوہ، دوست احباب اور میڈیا بھی شامل تھا جن کی تواضع سیون اسٹار کھانوں سے کی گئی جس میں روٹی، مکھن، سبزی، جلفریزی، مشروم پلاؤ، پالک پنیر اور دال مسالہ شامل تھے۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ ‘آسمان میں شادی’ پوپلے خاندان میں ایک سیکوئل ہے جو تقریباً 30 سال بعد دوبارہ دہرایا گیا ہے۔ 1994 میں پہلی بار دلیپ پوپلے نے اپنی محبوبہ سنیتا سے دوران پرواز شادی کی تھی۔

دلیپ اور سنیتا کی شادی ‘ہوائی بندھن’ یا ‘ویڈنگ ان دی ایئر’ کے طور پر مشہور ہوئی تھی جس کیلئے ایئربس A310 نے ممبئی سے احمد آباد کے لیے اڑان بھری تھی۔

واضح رہے کہ پوپلے خاندان متحدہ عرب امارات اور بھارت میں زیورات اور ہیروں کی دکانوں کا مالک ہے جس کے بھارت اور بیرون ملک اربوں روپے کے اثاثے ہیں۔

VIDEO | UAE-based Indian businessman Dilip Popley hosted his daughter’s wedding aboard a private Jetex Boeing 747 aircraft on November 24, in Dubai.

(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/lciNdxrmzz

— Press Trust of India (@PTI_News) November 25, 2023