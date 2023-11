فلسطین کی حمایت پر اُشنا شاہ کا انسٹاگرام اکاؤنٹ "شیڈوبین" ہوگیا

اداکارہ اپنی سوشل میڈیا پوسٹس کے ذریعے صارفین میں شعور پیدا کررہی ہیں اور اسرائیل کی منافقت اور جہالت کو پوری دنیا کے سامنے بےنقاب کررہی ہیں۔

اب اُشنا شاہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابق ٹوئٹر) پر کی گئی اپنی ایک پوسٹ میں کہا کہ “میں انسٹاگرام پر مکمل طور پر شیڈوبین (shadow banned) ہوگئی ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ غزہ کے معاملے میں ایکس کیوں اتنی اچھی طرح کام کررہا ہے لیکن ہم خاموش نہیں رہیں گے”۔

I’m completely shadowbanned on instagr*m. I don’t know how X works too well but I do know that we CAN NOT STOP SPEAKING. Shadowbann is also a way to deter popular accounts (celebrities) from speaking up, those who aren’t afraid of losing endorsements will be afraid to lose… pic.twitter.com/ZCD679DWIT

