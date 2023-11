انتظار کی گھڑیاں ختم، ہریتھک روشن کی فلم 'وار2' کی ریلیز کی تاریخ سامنے آگئی

ممبئی: بالی وڈ سپر اسٹار ہریتھک روشن کی بلاک بسٹر فلم ’وار 2‘ کے چرچے ہر طرف ہیں اور اب اس فلم کی ریلیز کی تاریخ سامنے آگئی ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق ہریتھک روشن کی بلاک بسٹر فلم ’وار 2‘ سال 2025 میں 14 اگست کو ریلیز ہوگی جبکہ فلم کی شوٹنگ کا آغاز فروری 2024 سے ہوگا۔

#BreakingNews… YRF ANNOUNCES ‘WAR 2’ RELEASE DATE: INDEPENDENCE DAY WEEKEND 2025… The sixth film from #YRFSpyUniverse – #War2 – now has a release date… Get ready for mayhem at the #Boxoffice on 14 Aug 2025 [Thursday]… #AyanMukerji directs the film that’s produced by #YRF. pic.twitter.com/dHQ6BHQ9Es

— taran adarsh (@taran_adarsh) November 29, 2023