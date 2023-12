سلیکشن کمیٹی میں ’’فکسرز‘‘ کو شامل کرنے پر مداح بورڈ پر برس پڑے

قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سلمان بٹ کو سلیکشن کمیٹی میں شامل کرنے پر مداحوں نے بورڈ کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر (ایکس) پر ٹوئٹ کرتے ہوئے صارفین نے لکھا کہ تاریخی اسپاٹ فکسنگ میں مجرم قرار پانے والے پلئیر کو سلیکشن کمیٹی میں بطور معاون شامل کرنا شرم کی بات ہے۔

سعد نامی صارف نے سوال اٹھایا کہ سلیکشن کمیٹی کے سربراہ وہاب ریاض کے ہمراہ سلمان بٹ کو بطور انکے معاون شامل کرنے پر کیا حفیظ نے اپنی سوچ تبدیل کرلی ہے، سابق کرکٹر نے ہمیشہ سے موقف اپنایا کہ وہ فکسرز کے ساتھ ٹیم میں نہیں کھیلیں گے تاہم اب کیا وہ یہ کرنے کو تیار ہیں! منافقت، اقتدار/پیسے کا لالچ؟۔

ایک صارف نے لکھا کہ بورڈ فکسرز کو کیا دوبارہ سرگرم کرنے کی کوشش کررہا ہے، جس نے باقاعدہ سزا بھگتی۔

حسن نامی صارف نے لکھا کہ کرکٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا فکسنگ اسکینڈل سلمان بٹ نے ترتیب دیا، وہاب ریاض بکی سے کیش سے بھرا بیگ لیتے ہوئے نظر آئے، بدنام زمانہ سڈنی ٹیسٹ میچ کے بعد کامران اکمل سے پوچھ گچھ کی گئی۔ کیا اب یہ سب پاکستان کی ٹیم کا انتخاب کریں گے۔

Hafeez who always used to have solid stance against match fixing & fixers, will now work happily with “Salman Butt”

Hypocrisy or greed for power/money?#AUSvPAKpic.twitter.com/Iqs28Os7lE — SAAD (@SaadIrfan258) December 1, 2023

Salman butt orchestrated the biggest fixing scandal in cricket’s history, Wahab Riaz was seen taking a jacket full of cash from a bookie, Kamran Akmal was questioned for throwing infamous sydney game. All of them will be selecting Pakistan’s team now. Lost for words. — Hassan (@Gotoxytop2) December 1, 2023

What the hell now Fixers will picking out team players. Pakistan cricket last days — Dr Bakra (@DrBakra) December 1, 2023

Fixers as a consultant What a downfall!! https://t.co/Ktx1hNHIj3 — hala (@iamreeeja) December 1, 2023