سڈنی ایئرپورٹ پر پاکستانی کرکٹرز کیساتھ ناروا سلوک، ویڈیو وائرل

آسٹریلیا: سڈنی ایئرپورٹ پہنچنے پر پاکستانی کرکٹرز نے اپنا بھاری بھرکم سامان خود ٹرک میں لوڈ کروایا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہورہی ہے۔

پاکستان ٹیم کپتان شان مسعود کی قیادت میں آسٹریلیا کے خلاف ریڈ بال سیریز کھیلنے گزشتہ روز سڈنی پہنچی، ایئرپورٹ سے نکلنے کے بعد قومی کرکٹرز نے اپنا سامان خود ٹرک میں لوڈ کروایا ہے۔

سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں محمد رضوان اور وسیم جونیئر سمیت دیگر پاکستانی کھلاڑیوں کو اپنی مدد آپ کے تحت اپنا بھاری بھرکم سامان ٹرک میں لوڈ کرتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔

Pakistan team has reached Australia to play 3 match Test series starting December 14. Pakistani players loaded their luggage on the truck as no official was present. pic.twitter.com/H65ofZnhlF — Cricketopia (@CricketopiaCom) December 1, 2023

یہ ویڈیو جیسے ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو صارفین کی جانب سے آسٹریلین کرکٹ بورڈ انتظامیہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔

صارفین نے کہا کہ آسٹریلین کرکٹ بورڈ کو شرم آنی چاہیے، کرکٹرز کے ساتھ ایسا سلوک کرنا بےعزتی کی بات ہے۔

This is disrespectful from cricket Australia. Remember the presidential protocol given by PCB to Australian team.

— Sassy (@wharfdom) December 1, 2023

Bhai koi official staff nahi hai kya jo lauggage truck mein load kare !! It’s pathetic !! From Australia or Pakistan cricket board !! Is that way of welcoming ??? — Rajveer (@Rajveerkap) December 1, 2023

واضح رہے کہ قومی ٹیم 6 دسمبر سے 10 دسمبر تک ٹور میچ میں حصہ لے گی بعدازاں دونوں ٹیموں کے درمیان 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا میچ 14 دسمبر سے پرتھ میں شروع ہوگا۔