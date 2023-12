پاکستانی اسکول نے کوپ 28 کانفرنس میں ایک لاکھ ڈالر کا انعام جیت لیا

دبئی: پاکستانی اسکول نے کوپ 28 کانفرنس میں پانی کے تحفظ سے متعلق منصوبہ پیش کرکے ایک لاکھ ڈالر کا انعام جیت لیا۔

عرب میڈیا کے مطابق زید سسٹین ایبلٹی ایوارڈ کی دوڑ میں جنوبی ایشیا ریجن سے بھارت اور بنگلادیش کے اسکول بھی شامل تھے جن میں سے پاکستانی اسکول کورٹ کو جنوبی ایشیا کا بہترین گلوبل اسکول اور فاتح قرار دیا گیا۔

ایوارڈ کیلئے چھ کیٹیگریز میں دنیا بھر سے گیارہ فاتحین کا انتخاب ستمبر میں جیوری کے ایک پینل نے کیا تھا۔

آزاد کشمیر میں واقع کورٹ اسکول اینڈ کالج کی طالبات سمعیہ اور کنزیٰ نے دبئی ایکسپو سٹی میں تقریب کے دوران متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید سے ایوارڈ وصول کیا۔ اس موقع پر نگراں وزیراعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ سمیت دیگر ممالک کے سربراہان بھی موجود تھے۔

دریں اثنا پاکستان کے نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ نے ایوارڈ وصول کرنے والی طالبات کنزیٰ اور سمعیہ سے ملاقات کرکے انہیں مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ دونوں نے پاکستان، اپنے والدین اور ہم سب کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔

انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ جب فاتح کیلئے پاکستان کے نام اعلان ہوا تو میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ سربراہان مملکت کی صف سے اٹھ کر زور سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاؤں۔ پاکستان کا اصل مستقبل یہی نوجوان ہیں جنہوں نے ملک کو آگے بڑھانا ہے۔

Dubai: Caretaker Prime Minister Anwaar-ul-Haq Kakar meets the Pakistani students who won the award in one of the categories of Zayed Sustainability Awards 2023#COP28#PMKakarAtCOP28 pic.twitter.com/q9gJ8kyvb9

