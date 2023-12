بھارتی فضائیہ کا طیارہ گر کر تباہ؛ ہلاکتیں

بھارتی فضائیہ کا طیارہ پرواز بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد ہچکولے کھاتے ہوئے زمین بوس ہوگیا۔ طیارے میں دو پائلٹس موجود تھے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق طیارے نے ریاست تلنگانہ کے شہر حیدرآباد میں انڈین ایئرفورس اکیڈمی سے معمول کی تربیتی پرواز کے لیے اُڑان بھری تھی تاہم کچھ ہی دیر بعد طیارے کا کنٹرول ٹاور سے رابطہ منقطع ہوگیا تھا۔

طیارہ کا رابطہ منقطع ہونے کے بعد سرچ آپریشن شروع کیا گیا جس کے دوران طیارے کا ملبہ ایک میدانی علاقے سے مل گیا۔ طیارہ مکمل طور پر جل کر خاکستر ہوگیا تھا۔

A Pilatus PC 7 Mk II aircraft met with an accident today morning during a routine training sortie from AFA, Hyderabad. It is with deep regret that the IAF confirms both pilots onboard the aircraft sustained fatal injuries. No damage to any civil life or property has been…

