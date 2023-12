اسرائیلی فوج نے جیل میں فلسطینی بچے کیساتھ جنسی زیادتی کی، امریکی عہدیدار

واشنگٹن: امریکی وزارت خارجہ میں سیاسی و فوجی امور کے سابق ڈائریکٹر جوش پال نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی جیل میں فلسطینی بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات بھی رونما ہوئے ہیں۔

امریکی نشریاتی ادارے سی این این کو دیئے گئے انٹرویو میں وزارت خارجہ کے عسکری امور کے ڈائریکٹر جوش پال نے اسرائیل کو مہلک ہتھیاروں کی فراہمی پر احتجاجاً مستعفی ہونے سے لے کر فلسطین میں اسرائیلی مظالم پر کھل کر بات کی۔

جوش پال نے اپنے استعفے سے متعلق بتایا کہ میرا موقف واضح تھا۔ اگر اسرائیل کو فلسطینیوں کی نسلیں تباہ کرنے کے لیے کھلی چھوٹ دی گئی، اسلحہ فراہم کیا گیا تو ان کی ایک ایسی نئی نسل تیار ہوجائے گی جو امریکا کی سخت دشمن ہوگی اور یہ امریکا کے مفاد میں اچھا نہیں ہوگا۔

“Israel raped a child in jail. When being investigated, Israel accused the child protection organization of being a terrorist entity”

This interview was aired yesterday. #Israel pic.twitter.com/d5uxgLocpy

— Abier (@abierkhatib) December 5, 2023