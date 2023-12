طالبان نے افغانستان میں لڑکی ہونا جرم بنادیا، ملالہ

جوہانسبرگ: نوبل امن انعام یافتہ ملالہ یوسف زئی نے کہا ہے کہ افغانستان میں طالبان حکومت نے لڑکی ہونا جرم بنا دیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق جنوبی افریقا کے شہر جوہانسبرگ میں نیلسن منڈیلا کی 10 ویں برسی پر منعقدہ تقریب میں تقریر کرتے ہوئے ملالہ نے صنفی امتیاز کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دینے کا مطالبہ بھی کیا۔

ملالہ یوسف زئی نے طالبان حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ افغان لڑکیوں کو اسکول جانے سے روکا جا رہا ہے۔ وہ ڈپریشن کا شکار ہورہی ہیں، خودکشی کر رہی ہیں اور کچھ منشیات کی عادی ہوگئیں۔

“Apartheid is a system that is imposed and enforced by those in power—the very people who are supposed to protect their citizens.” – @Malala #NMAL2023 #Mandela10 pic.twitter.com/0cGAVOCu4V

