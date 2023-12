’’گمبھیر ہمیشہ اپنے ہی کھلاڑیوں سے لڑتے ہیں! کسی کی عزت نہیں کرتے‘‘

سابق بھارتی فاسٹ بولر سری سانتھ ایک مرتبہ پھر شہ سرخیوں میں آگئے، سابق اوپنر گوتم گمبھیر سے میدان پر بحث کے بعد سوشل میڈیا پر تنقید کے نشتر چلادیئے۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر (ایکس) پر ویڈیو وائرل ہورہی ہے جس میں سابق بھارتی فاسٹ بولر اپنے ہم وطن گوتم گمبھیر کو مسٹر فائٹر قرار دیتے ہوئے الزام عائد کیا کہ وہ ہمیشہ اپنے ہی کھلاڑیوں سے لڑتے دیکھائی دیتے ہیں۔

بھارت میں جاری لیجنڈز لیگ کے دوران گجرات جائنٹس اور انڈیا کیپٹلز کے درمیان کھیلے گئے میچ میں گمبھیر نے سری سانتھ کو ایک چھکا اور چوکا لگایا بعدازاں اگلی بال ڈاٹ کھیلی جس پر فاسٹ بولر ری ایکشن دیا تھا۔

بعدازاں سری سانتھ نے انسٹاگرام لائیو سیشن کے دوران جھگڑے کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ گوتم بغیر کسی وجہ کے ویندر سہواگ سمیت اپنے ہی کئی سینئر کھلاڑیوں کی بھی عزت نہیں کرتے، آج بالکل ایسا ہی ہوا۔ گمبھیر نے جن الفاظوں کا استعمال کیا وہ بدتمیزی تھی جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔

گمبھیر نے کیا کہ جلد یا بدیر آپ سب کو معلوم ہو جائے گا۔ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے اور کرکٹ کے میدان میں جو باتیں کہی، وہ قابل قبول نہیں! وہ مجھے نیچا دیکھانا چاہتے ہیں۔

اگر آپ اپنے ہی ساتھیوں کا احترام نہیں کرتے تو لوگوں کی نمائندگی کرنے کا کیا فائدہ؟ یہاں تک کہ براڈکاسٹنگ میں جب ان سے ویرات کوہلی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ ان کے بارے میں کبھی نہیں بولتے ہیں۔

ویڈیو کے آغاز پر سری سانتھ نے کہا کہ بدقسمتی سے ہم نے لیجنڈز کو کھو دیا لیکن تمام پیار اور حمایت کیلئے آپ کا شکریہ۔

واضح رہے کہ سری سانتھ اور گوتم گمبھیر ماضی میں بھی میدان پر دیگر کھلاڑیوں کے ساتھ لڑتے اور تلخ جملوں کا تبادلہ کرتے نظر آئے ہیں۔

Sreesanth exposing Gambhir after their fight in LLC pic.twitter.com/IvVlT9De0v

#WATCH : Heated conversation between Gautam Gambhir and S Sreesanth in the LLC.#GautamGambhir #SSreesanth #LLCT20 #LLC #CricketTwitter #Cricket pic.twitter.com/12kNvfzOx7

— upuknews (@upuknews1) December 7, 2023