کرکٹ کی تاریخ کا انوکھا واقعہ، بولڈ ہونے کے باوجود بیٹسمین کو آؤٹ نہیں دیا گیا

کینبرا: اگر کوئی بلے باز کلین بولڈ ہوکر بھی آؤٹ ہونے سے بچ جائے تو شاید آپ کو یقین نہ آئے لیکن آسٹریلیا میں میچ کے دوران ایسا ہی نظارہ دیکھنے کو ملا جس نے سب کو حیران کردیا۔

غیرملکی میڈیا کے مطابق آسٹریلیا کے دارالحکومت کینبرا میں ویسٹرن ڈسٹرکٹس کے مابین تھرڈ گریڈ میچ کے دوران بولر نے بیٹسمین کو کلین بولڈ کردیا تاہم اس کے باوجود وہ ناٹ آؤٹ رہا۔

ہوا کچھ یوں کہ گیند وکٹ پر لگنے کے باوجود دونوں بیلز نہیں گریں اور نہ ہی تینوں میں سے ایک بھی اسٹمپ مکمل طور پر اکھڑ سکا جس پر امپائرز نے اسے آؤٹ قرار نہیں دیا۔

ایم سی سی کے قانون 29.1 کے مطابق بلے باز کو تب تک بولڈ آؤٹ نہیں قرار دیا جاسکتا ہے جب تک اسٹمپ کے اوپر سے کم از کم ایک بیل مکمل طور پر نہ گرے یا کم ازکم ایک یا اُس سے زیادہ اسٹمپ مکمل طور پر زمین سے نہ اُکھڑ جائیں۔

سوشل میڈیا صارفین نے کرکٹ کی تاریخ کے اس انوکھے واقعے پر اپنے ملے جلے ردعمل کا اظہار کیا ہے۔ بعص صارفین کا کہنا تھا کہ ایسا زندگی میں صرف ایک بار ہی دیکھنے کو مل سکتا ہے۔

File this under “once in a lifetime”… https://t.co/07rYtnidI5

Things you don't see every day…

Explain this one from a Ginninderra-Wests game for us, cricket fans – how was this possible?

Physics? Chewing Gum? Swollen timber in all the rain?"

Wal Murdoch pic.twitter.com/484qFEt1Wj

— Cricket ACT (@CricketACT) December 10, 2023