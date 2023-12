شاہ رخ خان نے "ڈنکی" کا مطلب بتا دیا، نئے گانے کا ٹیزر بھی جاری

ممبئی: بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان نے اپنی نئی میگا فلم “ڈنکی” کے نئے گانے “او ماہی” کا ٹیزر جاری کردیا۔

سُپر اسٹار شاہ رخ خان کے لیے سال 2023 اُن کے کیریئر کا کامیاب ترین ثابت ہوا ہے، بالی ووڈ کنگ اپنی دو سُپر ہٹ فلموں “پٹھان” اور “جوان” کی شاندار کمائی کے بعد اب “ڈنکی” کی کامیابی کے لیے بھی تیار ہیں۔

فلم “ڈنکی” کی ریلیز میں کچھ دن ہی باقی ہیں اور ایسے میں شاہ رخ خان نے اپنے مداحوں کو خوش کرنے کے لیے فلم نئے گانے “او ماہی” کا ٹیزر اپنے سوشل میڈیا اکاوْنٹ پر جاری کردیا ہے۔

ٹیزر دیکھ کر اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ گانا “او ماہی” کسی صحرا میں فلمایا گیا ہے جبکہ مداحوں کی جانب سے ٹیزر کو خوب پسند بھی کیا جارہا ہے۔

شاہ رخ خان نے گانے کے ٹیزر کے ساتھ ہی اپنے مداحوں کو “ڈنکی” کا مطلب بھی بتایا، اداکار نے کہا کہ “سب مجھ سے ڈنکی کا مطلب پوچھتے ہیں تو اس لیے آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈنکی کا مطلب اپنوں سے دور رہنا ہے اور جب ہمارے اپنے پاس ہوں تو لگتا ہے قیامت تک اُن کے ساتھ ہی رہیں”۔

اداکار نے کہا کہ “آج افق پر سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے پیاروں کی محبت کو محسوس کریں”۔

Sab poochte hain Iss liye bata raha hoon. Dunki ka matlab hota hai apno se door rehna….aur jab apne paas ho toh bas lagta hai qayamat tak uske saath hi rahein. O Maahi O Maahi. Feel the love before sun sets on the horizon today.

