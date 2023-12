غزہ میں جتنے بچے قتل ہوئے اُتنےعراق کی 14سالہ جنگ میں نہیں ہوئے، جمائما

لندن: عمران خان کی سابق اہلیہ جمائما خان نے غزہ میں ایک ماہ کے دوران ہزاروں بچوں کی بمباری میں ہلاک ہونے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔

تحریک انصاف کے سابق چیئرمین عمران خان کی پہلی اہلیہ جمائما خان نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ’’ایکس‘‘ پر اپنی ٹوئٹ میں لکھا کہ عراق میں 14 سال کی جنگ (2008-2022) میں جتنے بچے ہلاک ہوئے تھے اس سے کہیں زیادہ غزہ میں صرف ایک ماہ کے دوران جاں بحق ہوگئے۔

The number of children being killed in Gaza is unprecedented.

Fewer children were killed in Iraq in 14 years of war (2008- 2022) than in one single month in Gaza.

The civilian death toll is significantly higher than in all the conflicts around the world during the C20th.…

— Jemima Goldsmith (@Jemima_Khan) December 11, 2023