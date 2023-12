’ڈنکی‘ کی کامیابی کیلئے شاہ رخ خان ’وشنو دیوی‘ کے مندر پہنچ گئے

ممبئی: بالی وڈ کنگ شاہ رخ خان اپنی نئی کامیڈی فلم ’ڈنکی‘ کی کامیابی کیلئے ممبئی کے مشہور ’وشنو دیوی‘ مندر پہنچ گئے۔

سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ اداکار اپنے منیجر اور ٹیم کے ساتھ مندر میں موجود ہیں اور انہوں نے مکمل طور پر سیاہ لباس پہنا ہوا تھا۔

’ڈنکی‘ محبت اور دوستی کی ایک ایسی کہانی ہے جسے جذباتی کہانی اور کامیڈی مناظر کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔

SRK Again Visited Vaishno Devi Temple For #Dunki Success

