رجنی کانت کی سالگرہ: مداح اداکار کی مورتی پوجنے لگ گئے

چنئی: ہندی سینما کے لیجنڈری اداکار رجنی کانت کی 73 ویں سالگرہ پر ان کے مداح اداکار کی مورتی بناکر پوجنے لگے۔

سوشل میڈیا پر مختلف ویڈیوز وائرل ہیں جس میں دیکھا جاسکتا ہے کہ مدورائی میں موجود ان کے نام پر مندر میں لوگ اداکار کیلئے دعائیں مانگ رہے ہیں۔

#WATCH | Tamil Nadu: Fans of actor Rajinikanth offered prayers at Rajinikanth temple in Madurai on the occasion of his birth anniversary. pic.twitter.com/Ski0udt9sf

— ANI (@ANI) December 12, 2023