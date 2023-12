امریکا کی بحیرہ احمر میں کارروائی، دو یمنی میزائل مار گرائے

واشنگٹن: امریکا نے کارروائی کرتے ہوئے یمن کے ایرانی حمایت یافتہ حوثیوں کی جانب سے بحیرہ احمر میں فائر کیے گئے دو اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کو مار گرایا۔

بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی فوج نے کہا کہ ہم نے ہفتے کے روز یمن سے فائر کیے گئے دو اینٹی شپ بیلسٹک میزائلوں کو مار گرایا، یہ میزائل ایران کی حمایت یافتہ حوثیوں کے زیر کنٹرول علاقے سے داغے گئے تھے۔

امریکی سینٹرل کمانڈ نے سماجی رابطے کی ویب سایٹ ایکس پر جاری کی گئی اپنی ایک پوسٹ میں کہا کہ یہ 19 نومبر کے بعد سے بین الاقوامی جہاز رانی پر حوثیوں کا 23 واں غیر قانونی حملہ ہے۔

پوسٹ میں کہا گیا کہ سنگاپور کے جھنڈے والے اور ڈنمارک کی ملکیت والے جہاز نے رات 8 بجے بجکر 30 منٹ پر بحیرہ احمر سے گزرتے ہوئے ایک میزائل سے ٹکرانے کی اطلاع دی تھی۔

امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے پوسٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس کارروائی کے نتیجے میں کسے کے زخمی ہونے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔

واضح رہے کہ امریکا اور دیگر کئی ممالک نے بحیرہ احمر کے حملوں کا جواب دینے کے لیے میری ٹائم ٹاسک فورس تشکیل دی ہے۔

USS GRAVELY shoots down two anti-ship ballistic missiles while responding to Houthi attack on merchant vessel.

Today at approximately 8:30 p.m. (Sanaa time), the container ship MAERSK HANGZHOU reported that they were struck by a missile while transiting the Southern Red Sea. The… pic.twitter.com/nUgifhkdC8

— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 31, 2023