امریکی پریمئیر لیگ؛ امپائرز اور منتظمین کے درمیان تنازع کھڑا ہوگیا

امریکن پریمیئر لیگ (اے پی ایل) کے پہلے ایڈیشن میں منتظمین اور امپائرز کے درمیان تنازع کھڑا ہوگیا۔

لیگ منتظمین نے الزام عائد کیا ہے کہ ٹورنامنٹ میں شریک امپائرز نے دھمکی دی ہے کہ ’’جب تک فیس (رقم) بڑھائی نہیں جاتی وہ امپائرنگ کے فرائض سرانجام نہیں دیں گے‘‘۔

رپورٹس کے مطابق منتظمین نے انکشاف کیا کہ انہیں عہدیداروں کی جانب سے بلیک میل بھی جارہا ہے۔

امریکن پریمیئر لیگ کے منتظمین نے امپائرز کو ڈاون پیمنٹ کے طور پر 30 ہزار ڈالر کی خطیر رقم ادا کی تھی تاہم اسکے باوجود امپائرز نے ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں میدان میں اتارنے سے انکار کردیا۔

مزید پڑھیں: جونیئر چیف سلیکٹر سہیل تنویر امریکی لیگ کھیلنے لگے

لیگ کے منتظمین نے آفیشل بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ڈینی خان، وجیا اور برائن اوونز نامی امپائرز کو باضابطہ طور پر آگاہ کیا گیا تھا کہ وہ بلیک میل نہیں کر سکتے اور انہیں گیمز کی میزبانی کرنے کی ضرورت ہے۔

دوسری جانب امپائرز نے منتظمین کے بیان پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ ’’ہمیں کوئی رقم ادا نہیں کی گئی جبکہ پولیس بلوا کر ہمیں انکے حوالے کردیا گیا‘‘۔

آئی سی سی ایلیٹ پینل میں شریک امپائر وجے پرکاش ملیلا نے کہا کہ ہمارے پاس لیگ چھوڑنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا، ہم نے اپنی انتظامیہ سے اجرت کا مطالبہ کیا تو انہوں نے ہمیں پولیس کے حوالے کردیا۔

Here’s another update from the drama unfolding in Texas today at the American Premier League T20 cricket event. Umpires who had the cops called on them by APL official for not taking the field say they refused to take the field because they were owed… Approximately $30,000. https://t.co/rzodjRUVSg pic.twitter.com/VaK5WLeyXM

— Peter Della Penna (@PeterDellaPenna) December 30, 2023