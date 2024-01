سنی لیونی کا ہمشکل اے آئی روبوٹ متعارف

ممبئی: بالی ووڈ اداکارہ سنی لیونی کی آرٹیفیشل انٹیلی جنس (اے آئی) کا آفیشل روبوٹ متعارف کرا دیا گیا ہے جس کے بعد وہ بھارت کی پہلی شخصیت بن گئی ہیں جس کی اے آئی کاپی متعارف ہوئی ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق سنی لیونی کی ہمشکل روبوٹ بھارتی اے آئی ٹیکنالوجی کمپنی کاموٹو نے متعارف کرائی ہے، اس کمپنی نے پہلے بھی کئی سوشل میڈیا شخصیات، اسپورٹس شخصیات اور کاروباری شخصیات کے اے آئی روبوٹس متعارف کروائے ہیں۔

سنی لیونی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابق ٹوئٹر) پر اپنے اے آئی روبوٹ کی ویڈیو پوسٹ کی جس میں دیکھا جاسکتا ہے کہ روبوٹ بالکل اداکارہ سنی لیونی جیسی ہے لیکن روبوٹ کی آواز اداکارہ سے مختلف ہے، جس سے یہ واضح ہورہا ہے کہ یہ اصلی سنی لیونی نہیں بلکہ اُن کی مصنوعی ہمشکل روبوٹ ہیں۔

ویڈیو میں سنی لیونی کی اے آئی روبوٹ نے کہا کہ “میں اے آئی سے تیار شدہ روبوٹ ہوں اور میرا کام مداحوں کے سوالوں کے جواب دینا ہے”۔

I can’t believe that this is me

Now all of you can call me or chat with me whenever you want!!

For more details..check out @KamotoAI and make sure you let me know what did you ask my AI Clone

Call me here: https://t.co/nEQbuMdISR pic.twitter.com/UGwZ2pIwJ7

— Sunny Leone (@SunnyLeone) January 10, 2024