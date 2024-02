گلوکار زین ملک پاکستان آرہے؟ برطانوی ہائی کمشنر نے اشارہ دیدیا

برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے پاکستانی نژاد برطانوی گلوکار زین ملک کے پاکستان آنے کی طرف اشارہ دے دیا۔

جین میریٹ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابق ٹوئٹر) پر بی بی سی کا ایک مضمون پوسٹ کیا جس میں برطانوی گلوکار زین کے پاکستانی بینڈ ‘اور’ کے ساتھ کام کرنے پر روشنی ڈالی گئی۔

یہ مضمون پوسٹ کرتے ہوئے جین میریٹ نے عالمی شہرت یافتہ گلوکار زین ملک کے پاکستان کا دورہ کرنے کی طرف واضح اشارہ دیا۔

برطانوی ہائی کمشنر نے اپنی پوسٹ کہا کہ “آپ کے پاکستان کے دورے کی منصوبہ بندی کرنے کا وقت آگیا ہے، زین ملک اور بینڈ ‘اور’ کا تعاون سب کو بہت پسند آیا”۔

Time to plan your Pakistan tour, @zaynmalik! Loving this UK-Pakistan Urdu collaboration with Aur. https://t.co/HGMb80PCN2

— Jane Marriott (@JaneMarriottUK) January 29, 2024