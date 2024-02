سندھ پریمئیر لیگ؛ شاہد آفریدی کی بیٹنگ کے چرچے ہونے لگے

قومی ٹیم کے سابق کپتان چیف سلیکٹر شاہد آفریدی کی سندھ پریمئیر لیگ میں جارحانہ بیٹنگ کے چرچے ہونے لگے۔

سندھ پریمئیر لیگ (ایس پی ایل) کے پہلے ایڈیشن میں بےنظیر لال کی نمائندگی کرنے والے قومی ٹیم کے سابق جارح مزاج آل راؤنڈر شاہد آفریدی نے 32 گیندوں پر 4 چھکوں اور 4 چوکوں کی مدد سے 50 رنز کی اننگز کھیل ڈالی۔

سابق کرکٹر کا فٹنس لیول دیکھ کر ٹوئٹر (ایکس) پر شائقین نے انہیں خوب داد دی جبکہ کئی موجودہ کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں سے فٹ قرار دیا۔

ایک صارف نے لکھا کہ 8 سال قبل انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائر ہونے والے 46 سالہ شاہد آفریدی اب بھی پاکستان کے بہترین پاور ہٹرز میں سے ایک ہیں۔

ٹوئٹر پر ایک مداح نے لکھا کہ شاہد آفریدی کی بیٹنگ چنائی ٹیسٹ میں بھارت کے خلاف 1999 ٹیسٹ کی یاد دلادی جہاں انہوں نے بھارتی بالرز کی جم کر پٹائی کی تھی۔

46 year old Shahid Afridi who retired from international cricket 8 years ago is still one of the best power hitters in Pakistan. Not many middle order Pakistanis can do this. Either it tells you how great he is, or how bad Pakistan are at power hitting. #PakistanCricket #SPL pic.twitter.com/i89neXvVK0

— Haroon (@hazharoon) February 1, 2024