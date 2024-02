آپریشن تھیٹر میں فوٹو شوٹ کروانے پر ڈاکٹر جوڑے کو نوکری سے نکال دیا گیا

کرناٹک: بھارت کے ایک سرکاری اسپتال میں آپریشن تھیٹر کو بطور فوٹو شوٹ کی جگہ کے طور پر استعمال کرنے پر ڈاکٹر جوڑے کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ ریاست کرناٹک کے ضلع چتردرگا میں پیش آیا ہے جس کی ویڈیو ریکارڈ کرکے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی۔ عملے کے غیر ذمہ دارانہ اور غیر سنجیدہ رویے کی ویڈیو نے عوام کے اندر غم و غصہ کو جنم دیا ہے جس پر کرناٹک حکومت کی طرف سے فوری کارروائی کی گئی۔

ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ ڈاکٹر جن کی شناخت ابھیشیک کے نام سے ہوئی ہے بظاہر ایک ’مریض‘ کی ’سرجری‘ کر رہے ہیں جب کہ ان کی منگیتر ایک معاون ڈاکٹر کے طور پر ان کی مدد کر رہی ہیں۔

A doctor’s pre-wedding photoshoot in a govt hospital’s operation theatre in #Bharamasagar of #Chitradurga. Dr. Abhishek, a contract physician, performed a ‘surgery’ with his fiancee.

DHO says it was unused OT & issues notice to the administrator.#Karnataka #PreWeddingShoot pic.twitter.com/Eve0g3K9p1

