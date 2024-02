بھارت میں کسانوں کا احتجاج، ایکس کا حکومت کے مطالبے پر پوسٹیں روکنے کا اعتراف

نئی دلی: سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابق ٹوئٹر) نے اعتراف کیا ہے کہ اس نے بھارت کی حکومت کے مطالبے پر مخصوص اکاؤنٹس اور پوسٹس روک دیا ہے جہاں فصلوں کی قیمتوں میں اضافے کے لیے کسانوں کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔

خبرایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق ایکس نے ہٹائی گئیں پوسٹس کے حوالے سے تفصیلات نہیں بتائیں لیکن واضح کیا کہ اس اقدام کی مخالفت کی گئی تھی کیونکہ اس سے اظہار رائے کی آزادی محدود ہوجاتی ہے۔

ایکس نے بیان میں کہا کہ اس حوالے سے بھارت کی حکومت کی جانب سے مواد بلاک کرنے کے لیے قانونی چیلنجز پر ادارہ اپنی پوزیشن پر بدستور قائم ہے۔

ایکس کے گلوبل گورنمنٹ افیئرز نے بیان میں کہا کہ ہم صرف بھارت میں ان اکاؤنٹس اور پوسٹس کو روکیں گے تاہم ان اقدامات سے ہم اختلاف کرتے ہیں اور اس مؤقف پر قائم ہیں کہ ان پوسٹس کو اظہار رائے کی آزادی سے منسلک کرنا چاہیے۔

The Indian government has issued executive orders requiring X to act on specific accounts and posts, subject to potential penalties including significant fines and imprisonment.

In compliance with the orders, we will withhold these accounts and posts in India alone; however,…

— Global Government Affairs (@GlobalAffairs) February 21, 2024